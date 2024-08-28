Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:05, 28 августа 2024Россия

ВСУ атаковали Воронежскую область. Вблизи взрывоопасных объектов вспыхнул пожар, жителей эвакуировали

Гусев: в Воронежской области при падении обломков дронов ВСУ произошел пожар

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Россошанском районе Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что в результате падения обломков начался пожар вблизи взрывоопасных объектов, уточнив, что детонации не было.

«Оперативными службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Для них был развернут ПВР в районном центре, задействованы автобусы», — уточнил он.

Возгорание ликвидировали местными силами, рассказал губернатор. После этого люди стали возвращаться домой, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет. По словам Гусева, всего прошедшей ночью дежурными силами ПВО в области было уничтожено восемь украинских БПЛА.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

ВСУ атаковали нефтебазу в Ростовской области

Ночью 28 августа ВСУ также нанесли удар по нефтебазе рядом с поселком Молодежный в Каменском районе Ростовской области. Два беспилотника упали на территории нефтебазы, начался пожар, загорелись три цистерны. На месте возгорания работали два пожарных поезда. В сети опубликовали кадры пожара.

Глава региона Василий Голубев уточнял, что система ПВО сбила четыре украинских беспилотника. «По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал губернатор.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинскую ракету сбили над Курской областью

По данным Минобороны, в ночь 28 августа силы ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ над двумя российскими регионами: Воронежской и Ростовской областями.

Кроме того, Украина снова попыталась ударить по Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов уточнил, что украинская ракета была сбита в небе над областью системами ПВО.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Воронежскую область. Вблизи взрывоопасных объектов вспыхнул пожар, жителей эвакуировали

      Жителей российского региона предупредили о непогоде и смерчах

      Российский блогер пожаловался на убитые улицы в популярном у туристов городе

      Опубликованы новые кадры возникшего из-за БПЛА пожара на нефтебазе в Ростовской области

      Россиянин рассказал об эвакуации матери из Суджи

      В России проведут отбор проектов возобновляемой энергетики

      На Западе удивились тактике ВС России по освобождению города от ВСУ

      Летящие в Казань самолеты перенаправили в Самару

      В Европе заявили о неготовности к прекращению транзита газа из России

      В российском регионе топливный склад загорелся в результате атаки БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше