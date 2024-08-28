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06:56, 28 августа 2024Россия

Жителей двух населенных пунтков в России эвакуировали из-за дрона ВСУ

Гусев: 2 населенных пункта Воронежской области эвакуировали из-за дрона ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Россошанском районе Воронежской области силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили обнаруженный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. В результате падения обломков начался пожар «вблизи взрывоопасных объектов», заявил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

Гусев подчеркнул, что БПЛА не сдетонировал, при этом оперативные службы региона приняли решение об эвакуации жителей двух населенных пунктов. Для этого был развернут пункт временного размещения граждан, куда их доставляли на специальных автобусах.

Как только возгорание было ликвидировано, люди стали возвращаться домой, добавил Губернатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали нефтебазу у поселка Молодежный в Ростовской области. Два беспилотника упали на территории нефтебазы, начался пожар, загорелись три цистерны.

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      Александра Синицына
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