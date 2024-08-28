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04:32, 28 августа 2024Россия

ВСУ атаковали нефтебазу в российском регионе

ВСУ атаковали нефтебазу у поселка Молодежный в Ростовской области

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Ростовской области. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Атака на объект, расположенный рядом с поселком Молодежный в Каменском районе области произошла около 3:00 в ночь на среду, 28 августа. Во время атаки два беспилотника упали на территории нефтебазы, начался пожар, загорелись три цистерны.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас на месте возгорания работают два пожарных поезда.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила четыре беспилотника в регионе.

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      Марина Совина
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