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07:26, 28 августа 2024Россия

Украина снова пыталась ударить по Курской области

Врио курского губернатора Смирнов: над регионом силы ПВО сбили украинскую ракету

Фото: Mykhaylo Palinchak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Утром в среду, 28 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались ударить по Курской области. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Рано утром украинская ракета была сбита в небе над Курской областью системами ПВО», — написал он.

В ночь на среду, 28 августа, Украина также атаковала два региона России. Над Воронежской областью сбили восемь дронов, над Ростовской — еще четыре.

Бои в Курской области продолжаются больше трех недель. Пострадали свыше 200 человек. В регионе действует режим ЧС федерального характера и объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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