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21:09, 28 августа 2024Бывший СССР

На Украине погиб один из первых пилотов ВСУ в звании полковника

«Военный обозреватель»: на Украине погиб летчик ВСУ, учившийся пилотировать F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) погиб летчик 204-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковник Алексей Месь, который проходил обучение на F-16. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на украинские источники.

Отмечается, что российские войска 26 августа ракетами ударили по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

«Погиб один из первых пилотов Воздушных сил Украины, имевший звание полковника, прошедший обучение на истребителях F-16», — говорится в сообщении

Ранее стало известно, что страны Запада продолжают обучать летчиков ВСУ управлению истребителями F-16 в Дании и в штате Аризона.

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      Марина Совина
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