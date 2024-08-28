Сыну Кадырова вручили медаль «За заслуги перед Чечней»

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, директору спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырову вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом написал председатель правительства республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.
Даудов поздравил Эли и подчеркнул, что ему присвоили высокую награду. «Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов», — отметил он.
Ранее сыну Рамзана Кадырова Адаму, который занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, вручили высшую награду республики орден Кадырова. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил Адама и назвал его «истинным патриотом родины».