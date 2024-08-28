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21:43, 28 августа 2024Россия

Сыну Кадырова вручили медаль «За заслуги перед Чечней»

Сыну главы Чечни Эли Кадырову присвоили медаль «За заслуги перед республикой»

Фото: Telegram-канал «Лорд»

Сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, директору спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырову вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Об этом написал председатель правительства республики Магомед Даудов в своем Telegram-канале.

Даудов поздравил Эли и подчеркнул, что ему присвоили высокую награду. «Благодаря своей целеустремленности и трудолюбию Эли вносит весомый вклад в развитие спорта и подготовку спортсменов», — отметил он.

Ранее сыну Рамзана Кадырова Адаму, который занимает пост начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, вручили высшую награду республики орден Кадырова. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил Адама и назвал его «истинным патриотом родины».

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      Марина Совина
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