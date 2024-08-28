Сжегший в Вечном огне венки россиянин получил 1,5 года колонии

В Ставрополье суд дал сжегшему венки в Вечном огне мужчине 1,5 года колонии

В Ставрополье суд приговорил сжегшего венки в Вечном огне мемориала «Воинская Слава» Кисловодска местного жителя к 1,5 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Российском агентстве правовой и судебной информации (РАПСИ).

Как установил суд, преступление произошло 28 мая. Тогда злоумышленник сжег памятные венки в Вечном огне на мемориале «Воинская Слава» в Кисловодске. Администрации города-курорта был причинен ущерб на сумму более 190 тысяч рублей.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества») и по части 2 статьи 243.4 УК РФ («Повреждение мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества»). Он будет отбывать наказание в колонии-поселении. Кроме того, суд удовлетворил иск о возмещении причиненного им ущерба бюджету администрации города-курорта в полном объеме.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали приезжих мужчину и женщину, которые сожгли вещи на Вечном огне в Сочи.