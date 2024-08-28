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08:32, 29 августа 2024Экономика

Дом выжившего пассажира «Титаника» поступил в продажу впервые за сто лет

WSJ: дом выжившего пассажира «Титаника» выставлен на торги впервые за сто лет

Фото: Magicpiano / Wikimedia

Особняк, построенный одним из выживших пассажиров «Титаника», выставлен на торги за 9,5 миллиона долларов (868,7 миллиона рублей). Дом сменит владельцев впервые за сто лет, уточняет The Wall Street Journal (WSJ).

С 1899 года эта летняя усадьба принадлежала семье Ричарда Беквита — брокера по недвижимости, оказавшегося на борту злополучного рейса «Титаника» в числе пассажиров первого класса вместе со своей женой и дочерью. Строительство обошлось тогда Беквиту в 27 миллионов долларов. С тех пор дом сменил шесть поколений этого семейства, практически не изменив свой первоначальный облик. «Если бы кто-то из 1920 года оказался в доме сегодня, то не увидел бы большой разницы», — убеждены нынешние хозяева.

Уникальное историческое поместье располагается в американском штате Нью-Гэмпшир на холме у озера Сквам. Площадь лота составляет 520 квадратных метров, а сам участок — 1,5 гектара. В эту же цифру входят и почти 300 метров береговой линии. Здесь разместились восемь спален и четыре ванных. В доме нет ни центрального отопления, ни телевидения, ни интернета. Зато покупателям предлагаются сохранившиеся интерьеры рубежа веков, три камина и отреставрированный лодочный гараж. Также в особняке есть льдохранилище, курятник и личная насосная станция для подачи воды прямо из озера.

Ранее в Массачусетсе в продажу поступил дом, построенный еще до основания самих Соединенных Штатов. Лот оценивается в 800 тысяч долларов и может похвастаться причастностью к колониальному прошлому Америки.

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      Виктория Клабукова
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