Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:17, 7 июня 2024Экономика

В США на продажу выставили дом возрастом старше самой страны

NYP: в Массачусетсе на продажу выставили дом, построенный до основания США

Фото: Molly Riley / Reuters

В американском штате Массачусетс на продажу выставлен дом, построенный еще до основания самих Соединенных Штатов. Причем это не самое старое из сохранившихся в стране зданий, пишет New York Post (NYP).

Лот оценивается в 800 тысяч долларов. Дом был построен в городе Плимптон британским колонистом Стивен Брайантом. Постройка датируется 1669 годом. Возраст самого старинного в США здания — дома Фэрбенкса в том же Массачусетсе — составляет 387 лет. Официальная история государства отсчитывается с 1783 года.

Участок занимает 80 соток, а площадь самого дома превышает 230 квадратных метров. Здание сооружено по распространенной тогда технологии деревянного каркаса. В 1703 году его нарастили до пяти этажей, добавилась и мансарда. В доме разместилось три спальни и две ванных. Внутри оборудованы три камина, ощущение старины в интерьере придают балочные потолки, окна из свинцового стекла и дощатый пол. Наравне с оригинальными элементами в доме есть и современные удобства — стиральная машина, сушилка, генератор, нагреватели, нефтяной бак и новая электрика. Во дворе стоит отдельный гараж и курятник.

Ранее в Санкт-Петербурге разместили объявление о продаже квартиры-ровесницы города. Объект является самым старым в городе, а здание, в котором он экспонируется, было возведено спустя всего 17 лет после основания Санкт-Петербурга.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия призвала Армению поделиться списком якобы погибших в Буче. Москва не может получить его два года

      Врач назвала признаки гормонального сбоя

      Дачников призвали использовать на участке машинное масло

      Миллионы людей кликают на хомяка в надежде разбогатеть. Что это за игра и как она захватила мир?

      В США на продажу выставили дом возрастом старше самой страны

      Путин получит от оленеводов Ямала «двойной подарок»

      Лавров провел переговоры с главой МИД Израиля

      Пассажирка самолета тайком покурила в туалете и сорвала вылет рейса

      ЦБ рассматривал возможность резкого повышения ключевой ставки

      Firefly заключила с Lockheed Martin контракт на запуски ракеты Alpha

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше