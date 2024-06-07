В США на продажу выставили дом возрастом старше самой страны

NYP: в Массачусетсе на продажу выставили дом, построенный до основания США

В американском штате Массачусетс на продажу выставлен дом, построенный еще до основания самих Соединенных Штатов. Причем это не самое старое из сохранившихся в стране зданий, пишет New York Post (NYP).

Лот оценивается в 800 тысяч долларов. Дом был построен в городе Плимптон британским колонистом Стивен Брайантом. Постройка датируется 1669 годом. Возраст самого старинного в США здания — дома Фэрбенкса в том же Массачусетсе — составляет 387 лет. Официальная история государства отсчитывается с 1783 года.

Участок занимает 80 соток, а площадь самого дома превышает 230 квадратных метров. Здание сооружено по распространенной тогда технологии деревянного каркаса. В 1703 году его нарастили до пяти этажей, добавилась и мансарда. В доме разместилось три спальни и две ванных. Внутри оборудованы три камина, ощущение старины в интерьере придают балочные потолки, окна из свинцового стекла и дощатый пол. Наравне с оригинальными элементами в доме есть и современные удобства — стиральная машина, сушилка, генератор, нагреватели, нефтяной бак и новая электрика. Во дворе стоит отдельный гараж и курятник.

Ранее в Санкт-Петербурге разместили объявление о продаже квартиры-ровесницы города. Объект является самым старым в городе, а здание, в котором он экспонируется, было возведено спустя всего 17 лет после основания Санкт-Петербурга.