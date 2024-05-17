На продажу выставили квартиру-ровесницу Санкт-Петербурга

«МК»: в Петербурге на продажу выставили квартиру 1720 года

В Санкт-Петербурге к покупке предлагается квартира, являющаяся практически ровесницей города. О необычном лоте «Московскому комсомольцу» («МК») рассказал налоговый юрист Александр Вешкурцев.

Данный объект недвижимости является самым старым в городе и экспонируется в Адмиралтейском районе в доме 1720 года постройки. Таким образом, здание было возведено спустя всего 17 лет после основания Санкт-Петербурга. Квартира занимает 202 квадратных метра.

Похожий лот выставлен на продажу в доме 1731 года и оценивается в 22 миллиона рублей. Он представляет собой 56-метровую двухкомнатную квартиру.

По данным на апрель, в Северной столице продавалось 32,5 тысячи готовых квартир. 1,8 тысячи из них размещены в домах старше 120 лет. 128 объектов предлагается в домах, построенных до 1800 года.

Собеседник издания обращает внимание, что возраст дома не влияет на налоговую нагрузку при сделке с недвижимостью. Налоги рассчитываются на основе кадастровой стоимости: если дом старинный, его кадастровая стоимость, а следовательно, и налог будет меньше. Однако если дом, в котором располагается жилплощадь, признан памятником архитектуры, то приобретенный статус повысит цену.

Самая «возрастная» квартира в Москве находится в Басманном районе. За 260 квадратных метров в доме начала XIX века просят 143 миллиона рублей.