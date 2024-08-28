Турист отправился в круиз, потерял сознание на борту и не выжил

Швейцарский турист потерял сознание во время круиза в Греции и не выжил

Швейцарский турист отправился в однодневный круиз с острова Сими в Греции и не выжил. Об этом пишет местное издание Greek Reporter.

Уточняется, что 33-летний мужчина потерял сознание, когда лайнер находился рядом с портом острова. Как только судно пришвартовалось, врач из местной клиники поднялся на борт, чтобы оказать ему помощь, но было слишком поздно. Администрация порта Сими проводит предварительное расследование трагедии.

В начале августа еще один турист отправился в недельный круиз из Греции в Хорватию и бесследно исчез. Во время поездки молодой британец выпал за борт роскошного лайнера.

