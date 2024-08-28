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20:17, 28 августа 2024Путешествия

Турист провел 24 дня в тюрьме африканской страны из-за секс-игрушки в сумке

Фото: Gwen Mamanoleas / Unsplash

Турист из Уганды провел 24 дня в тюрьме другой африканской страны из-за найденной в его сумке секс-игрушки. Об этом сообщает Dispatch.

Уточняется, что инцидент произошел в Зимбабве. 24-летний Том Ссекамва и его друг из Чехии Лукас Славик были арестованы во время подавления протестов перед региональным саммитом в городе Масвинго. Правоохранители нашли в вещах Тома фаллоимитатор и обвинили его в нарушении закона о цензуре.

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Однако в суде адвокату удалось доказать, что Ссекамва не доставал игрушку из сумки и не демонстрировал ее публично. Теперь мужчину ожидает депортация.

Ранее австралийскую модель OnlyFans поймали в аэропорту Амстердама с чемоданом секс-игрушек и заперли в камере с террористами на 12 часов. 28-летняя Луна Лавкисс летела в Лос-Анджелес вместе с подругой. В аэропорту вылета служебная собака стала обнюхивать вещи Лавкисс, и девушку отвели в комнату для допроса.

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      Марк Успенский
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