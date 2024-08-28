Ушедшую с мужчиной в камуфляже 17-летнюю россиянку нашли живой

В Свердловской области ушедшую с мужчиной в камуфляже 17-летнюю нашли живой

В Свердловской области 17-летнюю девушку, которая ушла из дома 23 августа в компании мужчины в камуфляже, нашли живой. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

Как выяснило издание, россиянка не предупредила родственников и уехала вместе с 31-летним знакомым. В день исчезновения их видели на выезде из города Кушва.

«Благодаря слаженной работе сотрудников МО МВД России "Кушвинский" несовершеннолетняя была найдена», — разъяснили в полиции.

Девушку обнаружили целой и невредимой за 200 километров от дома — в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что пропавшую 17-летнюю девушку из Приморского края нашли в семи тысячах километров от дома.

Подросток улетела в другой регион на самолете. С девушкой провели профилактическую беседу, после чего передали матери. Никаких противоправных действий по отношению к ней совершено не было.