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19:41, 28 августа 2024Мир

В Болгарии арестовали разыскиваемого Интерполом россиянина

В Болгарии арестовали гражданина России, объявленного в розыск Интерполом

Фото: Laurent Cipriani / AP

Объявленного Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) в розыск за банковские махинации гражданина России арестовали на курорте в Болгарии. Об этом сообщает Varna24 со ссылкой на полицию Варненской области.

«В Варне задержан 58-летний мужчина, разыскиваемый за банковские и имущественные махинации», — заявили в областном управлении МВД Болгарии.

Уточняется, что россиянина задержали 28 августа в рамках специальной полицейской операции, проведенной сотрудниками ГД «Национальная полиция» и ОДВАР-Варна на территории курортного комплекса святых Константина и Елены.

Интерпол объявил задержанного в международный розыск за банковские и имущественные махинации. В настоящее время проводится процедура в соответствии с законом об экстрадиции при наличии европейского ордера на арест.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о попытках исключить Россию из Интерпола. Он подчеркнул, что Москва также сталкивается с различными ограничениями, сокрытием информации о разыскиваемых преступниках другими государствами.

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      Виктория Кондратьева
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