Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:35, 28 августа 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о серьезном продвижении ВС России на покровском направлении

Кимаковский сообщил о серьезном продвижении ВС России на покровском направлении

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вооруженные силы (ВС) России серьезно продвинулись на покровском направлении. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.

«Если отслеживать в динамике последних трех дней, то мы достаточно существенно продвинулись на покровском направлении», — сказал он.

Кимаковский добавил, что серьезные бои проходят в Гродовке. По его словам, если ВС РФ добьются успехов на Красном Яре и в Николаевке, то этот населенный пункт удастся взять в кольцо. Он объяснил, что такие обстоятельства позволят существенно продвинуться на указанном направлении.

28 августа в Верховной Раде пожаловались на отсутствие солдат на позициях на покровском направлении. Отмечалось, что окопы были пустыми перед Новогродовкой, откуда отступили украинские военные. Кроме того, как уточнялось, в окопах у Селидово также не было военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Брата Дурова объявили в розыск во Франции

      Женщина провалилась под землю в городе и пропала

      Россиянина лишили доступа к деньгам за надпись на заборе в поддержку «Азова»

      Россиянам пообещали молодое бабье лето

      В России назвали преимущества ракетного «Утеса»

      Аналитик оценил попытки ВСУ сдержать ВС России возле Покровска

      В Молдавии прокомментировали сообщения об участии в перевозке биоматериалов с Украины

      Минобороны доложило о сбитых в приграничье украинских БПЛА

      В США предположили возможную месть Ирана на ликвидацию главы политбюро ХАМАС

      В ДНР сообщили о серьезном продвижении ВС России на покровском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше