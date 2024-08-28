В ДНР сообщили о серьезном продвижении ВС России на покровском направлении

Вооруженные силы (ВС) России серьезно продвинулись на покровском направлении. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.
«Если отслеживать в динамике последних трех дней, то мы достаточно существенно продвинулись на покровском направлении», — сказал он.
Кимаковский добавил, что серьезные бои проходят в Гродовке. По его словам, если ВС РФ добьются успехов на Красном Яре и в Николаевке, то этот населенный пункт удастся взять в кольцо. Он объяснил, что такие обстоятельства позволят существенно продвинуться на указанном направлении.
28 августа в Верховной Раде пожаловались на отсутствие солдат на позициях на покровском направлении. Отмечалось, что окопы были пустыми перед Новогродовкой, откуда отступили украинские военные. Кроме того, как уточнялось, в окопах у Селидово также не было военнослужащих.