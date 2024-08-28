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11:57, 28 августа 2024Силовые структуры

В ДНР три бойца «Азова» пойдут под суд за обстрел мирного села

В ДНР три бойца «Азова» пойдут под суд за обстрел села Агробаза

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Донецкой народной республике (ДНР) три бойца отдельного отряда специального назначения «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) предстанут перед судом по делу о жестоком обращении с гражданским населением, покушении группой лиц и умышленном повреждении чужого имущества. Об этом в среду, 28 августа, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным следствия, речь идет о 25-летнем Евгении Лавренко, 22-летнем Дмитрии Клусенко и 24-летнем Денисе Федирко. 13 мая, находясь на боевой позиции на улице Кронштадской в Мариуполе, они обстреляли осколочно-фугасными минами село Агробаза. Жилой дом и придомовые пристройки получили повреждения. Трем мирным жителям удалось спастись. Сумма ущерба превысила 150 тысяч рублей.

Ранее 28 августа прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего наемника из Латвии Юриса Юрашса, который участвовал в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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