Наемник из Латвии предстанет перед российским судом за участие в боях на стороне ВСУ

В ДНР осудят латвийского наемника Юрашса за участие в боях против ВС России

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего наемника из Латвии Юриса Юрашса, который участвовал в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Латвийский наемник заочно обвиняется по статьям 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») и 207.2 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, в период с сентября 2022 года по июнь 2024-го Юрашс принимал участие в боевых действиях в качестве наемника против Вооруженных сил (ВС) РФ. За это он получил вознаграждение, эквивалентное двум миллионам рублей.

Он же в апреле 2022 года разместил публикацию в сети с недостоверными сведениями о действиях ВС России в Буче и Ирпени Киевской области Украины, очевидцем которых он не был. Об указанных событиях наемник также рассказывал в интервью «Радио Свобода Украина» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и в список нежелательных организаций).

Сейчас уголовное дело в отношении Юрашса направлено в Верховный суд ДНР для заочного рассмотрения по существу.

Ранее российский суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина США, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в качестве иностранного наемника. Деве Калеб Виктор объявлен международный розыск.

