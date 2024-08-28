Россиян предупредили об опасности зарплаты «в конверте»

Депутат Бессараб: зарплата «в конверте» негативно повлияет на пенсию в старости

Россияне, которые сейчас соглашаются на серые зарплаты «в конвертах», будут получать небольшие пенсии по старости, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она предупредила о последствиях такого дохода.

Для работника зарплата «в конверте», серая зарплатная схема — это недостижение желаемого уровня обеспечения в старости. Недобросовестные работодатели таким образом обирают работников дважды — при выплате «серой» зарплаты и по наступлении пенсионного возраста работника Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Поскольку страховые взносы не уплачиваются за работающего или уплачиваются не в полном объеме, сотрудник не достигает возможного роста индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), их можно получить максимально десять за год трудовой деятельности. Но именно из этих показателей в будущем формируется пенсия — чем меньше ИПК заработано, тем меньше будет пенсия. При этом, если 30 баллов не будут набраны, СФР может перенести назначение пенсии, такому работнику могут отказать в назначении страховой пенсии по старости, а, как известно, социальная пенсия назначается на пять лет позднее, да и размер ее значительно меньше», — объяснила депутат.

По мнению депутата, из-за «серых» зарплат будет большой разрыв между средними страховой пенсией по старости и социальной пенсией.

«Конечно, государство поддерживает получателей социальных пенсий в случае, если ее значение ниже величины прожиточного минимума пенсионера в соответствующем регионе, получателю обязательно доплатят до прожиточного минимума. Но лучше до этого не доводить и требовать от работодателя выплаты зарплаты в полном объеме согласно трудовому законодательству. При текущих исторически минимальных показателях уровня безработицы в нашей стране, можно найти добросовестного работодателя, который не подведет своих работников», — заключила она.

Как сообщило издание РБК, Минэкономразвития планирует усилить борьбу с неофициальными зарплатами. Ведомство предложило расширить перечень оснований для проведения контрольными органами выездной проверки на предмет нарушений в сфере трудового права. Инициативы касаются в том числе зарплат «в конвертах» и перевода сотрудников в самозанятые.