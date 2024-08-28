В России собрались усилить борьбу с зарплатами «в конвертах»

РБК: МЭР предложило расширить список признаков использования серых зарплат

Минэкономразвития (МЭР) России предложило расширить перечень оснований для проведения контрольными органами выездной проверки на предмет нарушений в сфере трудового права. Речь идет в том числе о выплате зарплат «в конвертах», сообщает РБК.

Издание ссылается на письмо директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина на имя заместителя руководителя Аналитического центра при правительстве Михаила Прядильникова от 20 августа.

В нем говорится о необходимости дополнить список признаков, которые свидетельствуют о возможном неисполнении требований законодательства, четырьмя пунктами.

Первым из них станет начисление зарплаты за каждый месяц прошлого квартала ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в 2024 году равен 19 242 рублей, 60 и более работникам, если их доля превышает половину штата. Вторым — сохранение или повышение числа работников при сокращении фонда оплаты труда на 80 процентов за квартал с условием, что в штате более 15 человек.

Третьим — взаимодействие работодателя с 35 и более самозанятыми с доходом каждого более 35 тысяч рублей, если они работают от трех месяцев, а доля доходов от данной организации в суммарных доходах самозанятого превышает 90 процентов. Наконец, последним станет снижение зарплаты у четверти и более работников медицинской организации.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего реформу контрольно-надзорной деятельности, назвали индикаторы риска важнейшим инструментом проверки. Сам по себе он не является нарушением, но заставляет контрольно-надзорные органы внимательно присмотреться к конкретному работодателю. Таким образом, вектор контроля смещается с наказаний на профилактику, однако контроль за соблюдением требований не ослабевает.

При этом предложения пока не приняты и находятся на ведомственном согласовании. В Роструде предположили, что в процессе конкретные параметры могут претерпеть значительные изменения.

Ранее Минтруд сообщил о подготовке реестра работодателей, у которых были случаи нелегальной занятости. Перечень будет формироваться с 1 января 2025 года, с ним можно будет ознакомиться на сайте Роструда.