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18:51, 28 августа 2024Экономика

В Hamster Kombat объявили дату раздачи денег

Листинг криптовалюты HMSTR из игры Hamster Kombat состоится 26 сентября

Фото: Millenius / Shutterstock / Fotodom

Листинг токена HMSTR на блокчейне TON из Hamster Kombat состоится 26 сентября, с этой даты пользователи смогут рассчитывать на получение выплат за счет конвертации игровой валюты в криптовалюту. Об этом сообщается в Telegram-канале создателей игры.

Ожидается, что с этой даты пользователи смогут обменять виртуальные деньги на настоящие при помощи листинга вышеуказанной криптовалюты. «Сохраните дату эйрдропа Hamster Kombat — 26 сентября!» — написали разработчики.

В то же время они не уточнили, каким именно образом будет конвертироваться игровая валюта в криптовалюту HMSTR. Hamster Kombat представляет собой игру в жанре кликер на базе Telegram. Ее суть заключается в зарабатывании очков, которые можно получить, нажимая на изображение хомяка. Сейчас в активе пользователей может находиться только игровая валюта. Однако через месяц у них появится возможность для ее обмена на новые токены.

Ранее в российском Центробанке (ЦБ) назвали эту игру рискованной. По мнению представителей регулятора, зарабатывать в ней могут только разработчики. Они напомнили, что внутренняя валюта в игре, по сути, ничего не стоит. В ЦБ считают, что виртуальные монеты нужны лишь для привлечения новых пользователей. Кроме того, как уточняет Mash, за последнее время участились случаи мошеннических схем. Злоумышленники стали активнее предлагать игрокам вывести Hamster Coin, обменяв их на рубли.

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