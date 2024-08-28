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17:12, 28 августа 2024Бывший СССР

В Харькове захотели снести памятник Высоцкому

Kharkiv Today: в Харькове хотят снести памятник Высоцкому

Фото: Aziz Karimov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Памятник советскому актеру и барду Владимиру Высоцкому хотят снести в Харькове. Об этом сообщило местное издание Kharkiv Today.

По информации издания, с таким требованием выступила «инициативная группа», руководитель которой обратился в правительственную горячую линию. Районная администрация Харьковского горсовета «уведомила балансодержателя монумента о необходимости принять меры в соответствии с законом».

Памятник Высоцкому был установлен в Харькове в 2013 году и является частью комплекса «Вертикаль», названного в честь одноименного фильма, где он сыграл главную роль. Бард изображен с гитарой в руках, а постамент выполнен в виде смятого листа бумаги, на котором высечены строки из его стихов.

Ранее стало известно, что в Киеве рассмотрят предложение установить памятник президенту США Рональду Рейгану. На сайте горсовета Киева указано, что усилия Рейгана способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году.

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