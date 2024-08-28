Лебедев: в Кривом Роге нанесли удар по складу боекомплектов ВСУ

В Кривом Роге нанесли удар по складу боекомплектов ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского движения Сергея Лебедева.

«В десять утра в Кривом Роге был еще один качественный прилет. Город очень длинный, но взрыв был слышен более чем за 20 километров», — сообщил Лебедев.

Также военный сообщил, что после взрыва склад ВСУ сразу был уничтожен. О других подробностях не сообщается.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах городе Кривой Рог Днепропетровской области.