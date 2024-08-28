Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:21, 28 августа 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о поражении бойцов «Азова» у Нововодяного

Марочко сообщил о поражении бойцов «Азова» в районе села Нововодяное в ЛНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные заманили в ловушку и поразили бойцов 12-й бригады украинского спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) в районе села Нововодяное в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что группа бойцов из украинской бригады планировала штурмовые действия северо-западнее Макеевки. Российские войска решили временно покинуть несколько позиций у Нововодяного, чтобы заманить туда военных «Азова», отметил Марочко. «Украинские боевики повелись на уловку и, зайдя на наши позиции, попали в огневой мешок», — сказал эксперт.

По его данным, украинский спецназ потерял около взвода и вернулся на ранее занимаемые позиции.

26 августа военнослужащие российской группировки войск «Запад» отбили атаку 12-й бригады украинского спецназа «Азов». Военные РФ также вступали в бой с элитной Первой президентской и 4-ой бригадой нацгвардии Украины.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска нанесли серьезное поражение ВСУ в Курской области. Противник потерял тысячи бойцов

      Летящие в Казань самолеты перенаправили в Самару

      В Европе заявили о неготовности к прекращению транзита газа из России

      В российском регионе топливный склад загорелся в результате атаки БПЛА

      Двое мигрантов напали на россиянина из-за замечания и стали фигурантами двух дел

      Цены на один вид съемного жилья в Москве побили исторический рекорд

      В России бабушка участника СВО пожаловалась на избиение проходящего лечение внука

      В США оценили эффективность запуска Украиной ракет на российской территории

      На Западе предсказали поражение Украины при отсутствии изменений в политике США

      На Западе обратили внимание на раскрывшуюся после ударов России по Украине деталь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше