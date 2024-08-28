В ЛНР сообщили о поражении бойцов «Азова» у Нововодяного

Марочко сообщил о поражении бойцов «Азова» в районе села Нововодяное в ЛНР

Российские военные заманили в ловушку и поразили бойцов 12-й бригады украинского спецназа «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) в районе села Нововодяное в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Он уточнил, что группа бойцов из украинской бригады планировала штурмовые действия северо-западнее Макеевки. Российские войска решили временно покинуть несколько позиций у Нововодяного, чтобы заманить туда военных «Азова», отметил Марочко. «Украинские боевики повелись на уловку и, зайдя на наши позиции, попали в огневой мешок», — сказал эксперт.

По его данным, украинский спецназ потерял около взвода и вернулся на ранее занимаемые позиции.

26 августа военнослужащие российской группировки войск «Запад» отбили атаку 12-й бригады украинского спецназа «Азов». Военные РФ также вступали в бой с элитной Первой президентской и 4-ой бригадой нацгвардии Украины.