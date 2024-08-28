В Молдавии отказались сносить памятник советскому революционеру

Министр культуры Молдавии Продан: в Молдавии не снесут советский памятник

В Молдавии не снесут советский памятник революционеру Григорию Котовскому. Об этом сообщает издание Stiri со ссылкой на слова министра культуры республики Сергея Продана.

Глава культурного ведомства заявил, что памятник является частью культуры Молдавии и нынешней реальности. Он также отметил, что «в каждой европейской столице должен быть конный памятник, а единственный такой памятник в стране — Котовский».

Он предлагает поставить возле памятника стенд с QR-кодом, который предоставит информацию о том, кем был Григорий Котовский.

Министр также счел необходимым сохранять мозаику советского периода, потому что ей удалось вдохнуть жизнь и цвет в советские здания, что является успехом художников того времени.

Ранее мэр украинского города Одесса Геннадий Труханов высказался против сноса памятника Пушкину, так как он внесен в реестр ЮНЕСКО.