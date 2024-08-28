Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:48, 28 августа 2024Бывший СССР

В Молдавии отказались сносить памятник советскому революционеру

Министр культуры Молдавии Продан: в Молдавии не снесут советский памятник

Фото: Wikimedia

В Молдавии не снесут советский памятник революционеру Григорию Котовскому. Об этом сообщает издание Stiri со ссылкой на слова министра культуры республики Сергея Продана.

Глава культурного ведомства заявил, что памятник является частью культуры Молдавии и нынешней реальности. Он также отметил, что «в каждой европейской столице должен быть конный памятник, а единственный такой памятник в стране — Котовский».

Он предлагает поставить возле памятника стенд с QR-кодом, который предоставит информацию о том, кем был Григорий Котовский.

Министр также счел необходимым сохранять мозаику советского периода, потому что ей удалось вдохнуть жизнь и цвет в советские здания, что является успехом художников того времени.

Ранее мэр украинского города Одесса Геннадий Труханов высказался против сноса памятника Пушкину, так как он внесен в реестр ЮНЕСКО.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Павла Дурова освободили из-под стражи и доставили в суд. Что ждет главу Telegram?

      Венгрия раскритиковала призывы главы евродипломатии бить по России дальнобойным оружием

      Тысячи семей участников СВО из одного региона России получили помощь

      Московский суд арестовал двух наемников из Колумбии за участие в конфликте против России

      Россиянка оказалась заблокирована в здании после необычной экскурсии

      Врач предупредила о последствиях недостатка витамина С

      Суд арестовал обвиняемого в развратных действиях иностранца

      Артемий Лебедев заявил о жестокости Франции из-за ареста Дурова

      Пленный боец ВСУ заявил о распоряжении стрелять в мирных жителей Курской области

      Двое на лодке вывезли с Украины спирт и не довезли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше