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14:43, 28 августа 2024Бывший СССР

В Молдавии прокомментировали сообщения об участии в перевозке биоматериалов с Украины

МИД Молдавии опроверг участие в перевозке биоматериалов с Украины

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Молдавия не принимала участие в перевозке биоматериалов с Украины. Сообщения об этом опровергло Министерство иностранных дел республики в Telegram.

«Информация является чистым вымыслом. (...) Республика Молдова привержена всем международным нормам по борьбе с распространением биологического оружия и будет придерживаться их и впредь», — заявили в Кишиневе.

В МИД Молдавии добавили, что сообщения об участии страны в перевозках украинских биоматериалов были распространены, чтобы дискредитировать власти республики.

27 августа начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов уличил США во включении Молдавии и Румынии в логистические схемы перевозки биоматериалов с Украины. Он объяснил, что использованием подконтрольных организаций Соединенные Штаты пытаются отвести подозрения от себя.

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      Екатерина Грищенко
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