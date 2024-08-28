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15:34, 28 августа 2024Мир

В Монголии завершились совместные российско-монгольские учения

В Монголии завершились совместные российско-монгольские учения «Селенга-2024»
СюжетМинобороны

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

В Монголии завершились совместные российско-монгольские учения «Селенга-2024». Об этом заявили в Минобороны России, сообщает ТАСС.

В российском военном ведомстве добавили, что торжественная церемония закрытия учений состоялась на территории полевого лагеря вблизи города Чойбалсан. В ходе церемонии ведомственными знаками отличия министерств обороны двух стран и ценными подарками наградили отличившихся в ходе учений военных.

Ранее командующий Военно-морскими силами Индонезии вице-адмирал Дених Хендрата объявил, что Россия и Индонезия с 4 по 8 ноября 2024 года впервые проведут совместные военно-морские учения.

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