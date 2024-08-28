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15:02, 28 августа 2024Россия

В московской квартире сенатора приграничного региона произошел пожар

В Москве пожар произошел в квартире сенатора от Белгородской области Тараса Хтея

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве произошел пожар в квартире олимпийского чемпиона по волейболу, сенатора от Белгородской области Тараса Хтея. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, пожар в квартире на Шмитовском проезде начался после того, как 18-летняя дочь сенатора решила зажечь ароматическую свечу. Девушка вышла из своей комнаты на несколько минут на кухню, а когда вернулась, увидела, что свеча упала на одежду и сожгла ее.

Девушка вызвала спасателей и выбежала из помещения. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили пожар на площади 10 квадратных метров.

Ранее сенатор от Республики Татарстан Геннадий Емельянов попал в аварию на трассе ЧистопольНижнекамск. Емельянов, находясь за рулем Toyota Land Cruiser, выехал на встречную полосу для обгона автомобиля, в результате чего протаранил другую машину.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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