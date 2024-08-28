В Москве провели обыск у подозреваемого в подготовке теракта

В Москве провели обыск у подозреваемого в подготовке теракта сторонника РДК

Стражи порядка провели обыск у 27-летнего сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация), подозреваемого в подготовке теракта в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственные действия проводились в квартире фигуранта. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что фигурант вступил в переписку с членами РДК в октябре прошлого года. В июне 2024 года он решился на теракт, который был предотвращен.

Уточнялось, что подозреваемый приезжал к военному комиссариату на северо-западе Москвы и фотофиксации.

