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07:01, 28 августа 2024Силовые структуры

В Москве провели обыск у подозреваемого в подготовке теракта

В Москве провели обыск у подозреваемого в подготовке теракта сторонника РДК

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Стражи порядка провели обыск у 27-летнего сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация), подозреваемого в подготовке теракта в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственные действия проводились в квартире фигуранта. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что фигурант вступил в переписку с членами РДК в октябре прошлого года. В июне 2024 года он решился на теракт, который был предотвращен.

Уточнялось, что подозреваемый приезжал к военному комиссариату на северо-западе Москвы и фотофиксации.

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      Евгений Силаев
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