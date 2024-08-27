Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:25, 27 августа 2024Силовые структуры

В Москве предотвратили теракт

В Москве расследуется дело о теракте в отношении сторонника РДК

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация) , готовившего теракт. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, фигурант вступил в переписку с членами РДК в октябре прошлого года. В июне 2024 года он решился на теракт, который был предотвращен.

«С целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации мужчина приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео допроса жителя Новгородской области, собиравшегося уехать на Украину и вступить в РДК. На кадрах молодой человек говорит, что нашел ролик в интернете, по ссылке перешел на Telegram-канал, через который пытался перевести деньги украинским военизированным формированиям.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о возможном плане Украины в ДНР

      В Москве предотвратили теракт

      США пообещали защитить Израиль при атаке Ирана

      Задержанный экс-глава департамента культуры Москвы захотел уехать на СВО

      Лолита назвала стремными слова Дурова о сотне своих детей

      Стало известно о расследовании нескольких дел о многомиллиардных хищениях в «Роснано»

      Трамп назвал дату проведения дебатов с Харрис

      Мишустин сменил замминистра здравоохранения России

      Пентагон сделал заявление об ударах вглубь России

      В Чечне заявили об участившихся фейках о спецназе «Ахмат»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше