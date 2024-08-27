В Москве предотвратили теракт

В Москве расследуется дело о теракте в отношении сторонника РДК

В Москве возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего сторонника «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация) , готовившего теракт. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, фигурант вступил в переписку с членами РДК в октябре прошлого года. В июне 2024 года он решился на теракт, который был предотвращен.

«С целью разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации мужчина приехал к военному комиссариату на северо-западе Москвы», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео допроса жителя Новгородской области, собиравшегося уехать на Украину и вступить в РДК. На кадрах молодой человек говорит, что нашел ролик в интернете, по ссылке перешел на Telegram-канал, через который пытался перевести деньги украинским военизированным формированиям.