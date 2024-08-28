В одном из населенных пунктов Курской области нашли три кассеты от американской ракеты

Специалисты МЧС нашли в Курской области три кассеты от американской ракеты

Взрывотехники МЧС России обнаружили и уничтожили в одном из населенных пунктов Курской области три кассеты от американской ракеты HIMARS. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Пиротехники МЧС России обезвредили три суббоеприпаса М77 кассетной ракеты HIMARS», — говорится в сообщении.

По их данным, всего в Курской области было ликвидировано 156 взрывоопасных предметов. Помимо того сотрудники МЧС России и Минобороны страны продолжают поиск и эвакуацию людей, добавили в ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, властям ничего не известно, кроме того, что их около двух тысяч человек.

За все время боевых действий в российском регионе ВСУ потеряли до 7000 бойцов, 74 танка, 35 боевых машин пехоты, 62 бронетранспортеров, 460 боевых бронированных машин, заявили в Минобороны России.