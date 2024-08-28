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16:08, 28 августа 2024Силовые структуры

В подмосковной квартире нашли сотни «наркотических» фаллоимитаторов

В Химках полицейские нашли сотни «наркотических» фаллоимитаторов в квартире

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Химках правоохранители нашли 200 «наркотических» фаллоимитаторов в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, полицейские пришли с обыском в дом на улице 9-го мая, так как там могли находиться наркодилеры. В квартире задержали 33-летнего жильница, 28-летнюю женщину и 27-летнего мужчину. Они складировали секс-игрушки с необычным наполненем. В фаллоимитаторах находилось неизвестное вещество. Кроме того, хозяева квартиры хранили весы и 80 промаркированных свертков с неизвестным содержимым.

Сейчас задержанных допрашивают в полицейском отделении.

Ранее стало известно, что в Приморском крае полицейские ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков.

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