В подполье указали на нюанс массированного удара по Украине

Лебедев заявил о нанесении ударов по экспортным подстанциям Украины

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев указал на нюанс массированного удара по Украине. В беседе с «Царьградом» он рассказал, что Киеву теперь сложнее направлять энергию в соседние страны.

По словам Лебедева, после обстрела со стороны армии России во многих городах Украины пропал свет. В частности, в Кривом Роге электричество пропадало на длительное время. Подпольщик отметил, что граждане республики и аварийные службы уже привыкли к такому. «Да, почти везде попали точно. Украинцы к этому готовы были заранее. Все ж меняется блоками: снял — поставил. Где-то к обеду вчера уже практически все было готово», — рассказал он.

В то же время российские военные не добивались того, чтобы мирные жители остались без света, а били по объектам, которые выводят электроэнергию в Европу: это осложняет не только положение Киева, но и его союзников, которые поставляют оружие республике. «Били по тем подстанциям, которые на выход идут, там все непросто будет, потому что они все взаимосвязаны. Поэтому частично пропадал свет в Киеве, частично — в Днепропетровске, в Запорожье, Николаев мигнул», — подчеркнул Лебедев.

Ранее глава министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что зиму 2024 года можно будет назвать самой сложной в истории страны. Объем повреждений энергообъектов в стране чрезвычайно велик. Электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, поэтому компания призвала экономно потреблять энергию.