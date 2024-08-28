В Польше не смогли найти залетевший на территорию страны «российский объект»

RMF24: армия Польши второй день не может найти залетевший «российский объект»

Армия Польши второй день подряд не может найти якобы залетевший на территорию страны 26 августа «российский объект». Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

По данным радиостанции, более 100 военных проверили 800 гектаров земли у деревни Антоньевка, расположенной в нескольких километрах от города Тышовец на востоке страны. Несмотря на такие усилия, попытки найти «российский объект» терпят фиаско.

26 августа оперативный командующий видами вооруженных сил Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил, что на польскую территорию, предположительно, влетел беспилотник. Он отметил, что инцидент произошел в 6:43, а объект находится в районе Тышовца.

Пресс-секретарь оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский рассказал, что польские военные хотели сбить якобы залетевший на территорию страны беспилотник, но не увидели его.