Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 28 августа 2024Мир

В Польше не смогли найти залетевший на территорию страны «российский объект»

RMF24: армия Польши второй день не может найти залетевший «российский объект»

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Армия Польши второй день подряд не может найти якобы залетевший на территорию страны 26 августа «российский объект». Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

По данным радиостанции, более 100 военных проверили 800 гектаров земли у деревни Антоньевка, расположенной в нескольких километрах от города Тышовец на востоке страны. Несмотря на такие усилия, попытки найти «российский объект» терпят фиаско.

26 августа оперативный командующий видами вооруженных сил Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил, что на польскую территорию, предположительно, влетел беспилотник. Он отметил, что инцидент произошел в 6:43, а объект находится в районе Тышовца.

Пресс-секретарь оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский рассказал, что польские военные хотели сбить якобы залетевший на территорию страны беспилотник, но не увидели его.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о первой с начала спецоперации атаке БПЛА на Кировскую область

      В ДНР три бойца «Азова» пойдут под суд за обстрел мирного села

      В Германии предупредили Зеленского о последствиях ударов по России

      Врач сообщил о смерти пострадавшего при ракетной атаке ВСУ на российский паром

      Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных позиций

      ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы по курскому приграничью

      Вино из Европы оказалось под угрозой из-за изменения климата

      На проблемах с платежами в Турцию начали наживаться мошенники

      Российский суд выдал санкцию на уехавшего в США основателя группы «Открытие»

      Жена российского миллиардера опубликовала фото в бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше