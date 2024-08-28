В Польше раскрыли реакцию НАТО на идею Зеленского

Минобороны Польши: в НАТО скептически отнеслись к уничтожению ракет над Украиной

Страны Североатлантического альянса скептически отнеслись к идее украинского президента Владимира Зеленского сбивать ракеты над Украиной. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство PAP.

«По вопросу уничтожения ракет странами-участницами альянса над Украиной есть большой скептицизм. Ни одно государство в отдельности не примет таких решений. Я лично не видел в НАТО сторонников этой идеи», — отметил глава оборонного ведомства.

Также Косиняк-Камыш добавил, что не удивлен таким просьбам Зеленского, так как «он выполняет свою роль». Однако он подчеркнул, что главная задача Варшавы — «принимать только такие решение, которые будут соответствовать национальным интересам Польши».

Ранее Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над территорией Украины. По его мнению, Варшава не хочет принимать положительное решение по этому вопросу в одиночку, так как ей необходима поддержка других государств НАТО.