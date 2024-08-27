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19:00, 27 августа 2024Бывший СССР

Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над Украиной

Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над территорией Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над территорией страны. Его слова приводит РИА Новости.

«По вопросу сбивания ракет над нашей Украиной, по крайней мере над западной частью Украины, по крайней мере тех ракет, которые идут в сторону Польши. (...) Нужна, так понимаю, поддержка нескольких стран», — сказал украинский глава.

Лидер страны считает, что Польша не хочет принимать положительное решение по этому вопросу в одиночку. По его мнению, Варшаве необходима поддержка других государств НАТО.

24 августа польский президент Анджей Дуда заявил о предложении странам — участницам Североатлантического альянса сбивать ракеты над Украиной. Как он утверждает, Польша предложила это еще в феврале во время парижской конференции. Дуда отметил, что батареи противовоздушной обороны и авиация, которые сбивали бы ракеты, должны находиться на территории стран, входящих в НАТО.

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      Кристина Есикова
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