В Польше засомневались во влетевшем на территорию страны объекте с Украины

Туск: польские власти до сих пор не знают, существует ли объект с Украины

Власти Польши до сих пор не уверены, существует ли неопознанный воздушный объект с Украины, якобы влетевший на территорию страны 26 августа. Об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, передает РИА Новости.

«До сих пор у нас нет подтверждения, существует ли этот объект. 400 солдат до сих пор обыскивают территорию, где, предположительно, упал летательный аппарат. Мы не знаем, был ли это дрон или два дрона, вторглись ли они в воздушное пространство Польши. Мы даже не знаем, чьи они, если они вообще были», — рассказал польский премьер.

Туск добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) не стали сбивать объект, потому что «не были уверены, с чем именно имеют дело». В частности, он пояснил, что зачастую обнаружение занимает доли секунды, однако при этом нет возможности проверить, чем является воздушное судно, — «это может быть гражданский объект или заблудившейся самолет».

26 августа оперативный командующий видами вооруженных сил Польши генерал-майор Мацей Клиш сообщил, что на польскую территорию, предположительно, влетел беспилотник с территории Украины. Однако армия республики уже второй день не может найти предполагаемый объект.