В Раде рассказали о списании денег на строительстве Чигиринской АЭС

Нардеп Железняк: на строительстве Чигиринской АЭС хотят списать деньги

На анонсированном строительстве Чигиринской атомной электростанции (АЭС) хотят «списать деньги »и никто ее строить на самом деле не планирует. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, передает издание «Страна.ua».

Он также заявил, что инициатива создать новую АЭС является прикрытием для попытки «инвестировать» деньги в предприятие, иначе после поднятия тарифов придется платить их в виде дивидендов. Однако для строительство необходимо иметь техническое обеспечение, разрешение правительства и парламента.

По его словам, Верховная Рада уже однажды «послала» министра энергетики Германа Галущенко, заместителя главы офиса президента Ростислава Шурму и главу «Энергоатома» Петра Котина. Депутат заключил, что если будет нужно, их «пошлют» еще раз.

Ранее компания «Энергоатом» заявила о планах достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области. Для этого Чигиринский городской совет решил передать «Энергоатому» в пользование 38,1493 гектара.