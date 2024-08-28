На Украине захотели достроить замороженную при СССР АЭС

«Энергоатом» заявил о планах достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области

«Энергоатом» заявил о планах продолжить замороженное в 1989 году строительство Чигиринской атомной электростанции (АЭС) около города Орбита в Черкасской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Там хотят возвести до 2050 года четыре энергоблока по технологии «AP1000». Для этих целей Чигиринский городской совет решил передать «Энергоатому» в постоянное пользование 38,1493 гектара.

В мае «Энергоатом» начал подготовительные работы к строительству в сотрудничестве с американской корпорацией Westinghouse двух энергоблоков на Южно-Украинской АЭС, которые увеличат мощность станции на 66 процентов.

До этого «Энергоатом» и Westinghouse договорились о строительстве на Украине девяти энергоблоков по технологии АР1000. Первый из них был заложен в апреле 2024 года на Хмельницкой АЭС. Он станет пятым для станции, немного позднее будет заложен и шестой.