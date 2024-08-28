Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:47, 28 августа 2024Бывший СССР

На Украине захотели достроить замороженную при СССР АЭС

«Энергоатом» заявил о планах достроить Чигиринскую АЭС в Черкасской области

Фото: Megan Varner / Reuters

«Энергоатом» заявил о планах продолжить замороженное в 1989 году строительство Чигиринской атомной электростанции (АЭС) около города Орбита в Черкасской области Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Там хотят возвести до 2050 года четыре энергоблока по технологии «AP1000». Для этих целей Чигиринский городской совет решил передать «Энергоатому» в постоянное пользование 38,1493 гектара.

В мае «Энергоатом» начал подготовительные работы к строительству в сотрудничестве с американской корпорацией Westinghouse двух энергоблоков на Южно-Украинской АЭС, которые увеличат мощность станции на 66 процентов.

До этого «Энергоатом» и Westinghouse договорились о строительстве на Украине девяти энергоблоков по технологии АР1000. Первый из них был заложен в апреле 2024 года на Хмельницкой АЭС. Он станет пятым для станции, немного позднее будет заложен и шестой.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Два соратника Чубайса арестованы по делу о растрате в «Роснано». Компании причинен ущерб более чем на 2 миллиарда рублей

      Двойник Путина объяснил выбор актера для пародии на Байдена

      Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Воронежской области

      Адвокат заявил о слежке за Дуровым перед задержанием

      Арестованный российский бизнесмен не признал вину в растрате средств «Роснано»

      Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области

      Покровский обжаловал отказ в исключении из реестра иноагентов

      Соратница Чубайса обжаловала свой заочный арест по делу о растрате в «Роснано»

      В Турции высказались насчет атаки ВСУ на Курскую область

      Американский политолог сделал неожиданное заявление о России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше