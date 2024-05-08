Украина начала подготовку к строительству еще двух блоков на АЭС

«Энергоатом» сообщил о подготовке к строительству блоков Южно-Украинской АЭС

НАЭК «Энергоатом» начинает подготовительные работы к строительству двух энергоблоков на Южно-Украинской АЭС, которые увеличат мощность станции на 66 процентов. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Петр Котин, говорится в Telegram-канале «Энергоатома».

Речь идет об инженерно-изыскательских и предпроектных работах, а также проведении необходимых расчетов. Новые блоки построят в сотрудничестве с американской корпорацией Westinghouse.

До этого «Энергоатом» и Westinghouse договорились о строительстве на Украине девяти энергоблоков по технологии АР1000. Первый из них был заложен в апреле 2024 года на Хмельницкой АЭС. Он станет пятым для станции, немного позднее будет заложен и шестой.

После завершения строительства Хмельницкая АЭС должна стать крупнейшей в Европе. В настоящее время таковой является Запорожская АЭС, которая находится под контролем России.

В конце января министр энергетики Украины Галущенко рассказал, что Украина планирует начать в этом году строительство четырех новых энергоблоков.

