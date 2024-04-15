Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:23, 15 апреля 2024Экономика

Украина начала строительство двух новых атомных энергоблоков

Энергоатом Украины объявил о начале строительства двух блоков на Хмельницкой АЭС

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Власти Украины объявили о запуске строительства двух — пятого и шестого — новых энергоблоков Хмельницкой АЭС. На церемонии начала работ присутствовали министр энергетики страны Герман Галущенко, посол США Бриджит Бринк и исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман, сообщает Telegram-канал госкомпании «Энергоатом».

Пятый блок станет первым в республике, построенным по американскому проекту самого современного водо-водяного реактора AP1000. Его особенностью, как подчеркнул Галущенко, является возможность маневрирования блоков, что особенно актуально на фоне ракетных ударов по генерирующим и балансирующим мощностям страны.

Министр назвал такое строительство ответом тем, кто хочет лишить украинцев света, и пообещал, что новые технологии позволят им выстоять. «Это обширный геополитический проект общего интереса Украины и США. Технологии, которые мы будем вместе строить и развивать, вытеснят россиян с европейского рынка атомной энергетики», — подчеркнул он.

В свою очередь Бринк указала, что эти два блока будут первыми из тех девяти, что Westinghouse собирается построить на Украине. Глава «Энергоатома» Петр Котин добавил, что после запуска строящихся блоков Хмельницкая АЭС станет крупнейшей в Европе и заберет этот статус у Запорожской АЭС. Фрагман напомнил, что все украинские атомные энергоблоки уже избавились от зависимости от российского атомного топлива, и сотрудничество страны с Westinghouse только увеличивается.

В конце января Галущенко утверждал, что Украина запустит строительство четырех новых энергоблоков летом или осенью 2024 года. Однако работы по проекту удалось начать раньше.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      «Нефть по 200 долларов». К чему могут привести конфликт Израиля с Ираном и новая война на Ближнем Востоке?

      ФБР начало уголовное расследование крушения моста в американском городе

      В России призвали увеличить ввозные пошлины на вино

      Полковник высказался о ценности изучения украинских дронов «Баба Яга»

      «Роскосмос» отказался рекламировать собачий корм

      Российский суд выдал санкцию на заочный арест самого молодого наемника из Грузии

      Азербайджан вернул Армении всех военнопленных

      Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и сбережений

      В России иностранец стал фигурантом дела за стрельбу по директору птицефабрики

      Россияне стали гораздо чаще банкротиться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше