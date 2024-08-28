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10:45, 28 августа 2024Силовые структуры

В России глава госпредприятия забирал у сотрудников часть их зарплаты и попался

В Запорожской области задержали экс-главу госпредприятия за поборы с сотрудников

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Запорожской области сотрудники ФСБ задержали бывшего главу одного из государственных предприятий дорожного хозяйства, который заставлял подчиненных переводить ему часть своей зарплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина, действуя из корыстной заинтересованности, давал указания сотрудникам переводить часть своей заработной платы ему на банковскую карту. Работники переводили деньги «ввиду зависимого положения».

Сейчас в отношении экс-главы госпредприятия возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. Расследование продолжается.

Ранее в Новосибирской области следователи возбудили четыре уголовных дела в отношении директора школы искусств по подозрению в получении взяток от подчиненных. За эти деньги женщина обещала им общее покровительство и отсутствие неблагоприятных условий труда.

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      Олеся Мицкевич
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