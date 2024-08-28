В России изменят правила депортации несовершеннолетних иностранцев

МВД: иностранцев до 18 лет будут высылать из России с законными представителями

МВД РФ приняло решение об изменении правил депортации несовершеннолетних иностранцев. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В приказе сказано, что при при вынесении решения о депортации в отношении не достигшего 18-летнего возраста иностранного гражданина будет установлен его законный представитель на территории России и выслан из страны вместе с ним. Нововведения вступают в силу с 5 февраля 2025 года.

Ранее стало известно, что за 2023 год в РФ приехали 3,5 миллиона мигрантов. Большинство из них прибыли из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Остаются работать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти 55-60 процентов из них.