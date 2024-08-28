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15:08, 28 августа 2024Россия

Стало известно число приехавших в Россию мигрантов за год

За 2023 год в Россию приехали 3,5 миллиона мигрантов

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

За 2023 год в РФ приехали 3,5 миллиона мигрантов. О числе въехавших в страну иностранцев стало известно после публикации «Коммерсанта» со ссылкой на исследование научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской.

По данным издания, число приехавших в 2023 году мигрантов почти на 1 миллион ниже допандемийного показателя 2019 года. Большинство из них прибыли из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Остаются работать в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти 55-60 процентов из них.

Из исследования следует, что в 2022 году среднегодовая численность иностранных специалистов в России составляла 3,47 миллиона человек, что заметно ниже 2019 года, когда их насчитывалось около 4–4,5 миллиона. Аналогичные цифры приведены и по результатам 2023 года, что составило около 4,5 процента от всех занятых на российском рынке труда.

Аналитик предположила, что по итогам 2024 года число работающих в России мигрантов может оказаться еще меньше.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о прекращении гражданства мигрантов за неисполнение постановки на воинский учет, скогласно которорому получившие российский паспорт иностранцы обязуются встать на воинский учет по месту жительства.

Одновременно с этим в ряде регионов России ввели запрет на работу мигрантов в нескольких десятках сфер. Позже глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов анонсировал аналогичный вариант законопроекта об ограничениях на работу мигрантов в различных сферах уже на федеральном уровне.

Член президентского Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов назвал лживым тезис о том, что российская экономика зависима от мигрантов — только 13 процентов из них работают в реальном секторе — в строительстве.

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      Елена Торубарова
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