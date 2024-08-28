В России назвали ложным тезис о зависимости экономики от мигрантов

Глава НАК Кабанов: тезис о зависимости экономики РФ от мигрантов является лживым

Тезис, что российская экономика зависима от мигрантов, является лживым — только 13 процентов из них работают в реальном секторе — в строительстве. Об этом заявил член президентского Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов, передает «Царьград».

«Какой, извините, плюс от доставщика в нашей экономике? 70 процентов из них не платят налоги. Свыше 70. Это официальные данные нашей налоговой», — сказал Кабанов, рассуждая о вкладе мигрантов в экономику России.

При этом, добавил он, Россия тратит много денег на социальные выплаты семьям мигрантов.

«Они же приезжают с огромными семьями. Наши граждане, многодетные семьи, не получают таких денег. Потому что у нас многодетная семья — 3-4 человека. А у них — 5-6. При этом они разводятся. И говорят, что я многодетная мать-одиночка. А льготы — из наших карманов. Они ничего не вкладывают», — отметил глава НАК.

Кабанов также поддержал высказывание сенатора Андрея Клишаса о том, что мигранты, которые приезжают в Россию из Средней Азии и Закавказья, «хотят жить не с нами, они хотят жить вместо нас».

Ранее Совет Федерации одобрил новый закон о прекращении гражданства мигрантов за неисполнение постановки на воинский учет. Согласно ему, мигранты, получившие российский паспорт, обязуются встать на воинский учет по месту жительства.