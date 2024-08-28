В России отреагировали на объявление в розыск брата Дурова во Франции

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам надеется, что Запад не будет использовать дело основателей Telegram Павла и Николая Дуровых, чтобы устроить антироссийскую провокацию. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на объявление в розыск во Франции брата задержанного бизнесмена российского происхождения.
«Самое главное, чтобы французы и стоящие за ними англосаксы не превратили это в большую антироссийскую провокацию. Все остальное будем слушать, анализировать, делать выводы», — сказал сенатор.
Как сообщило издание Politico, французские власти выдали ордер на арест главы Telegram, а также его брата Николая в марте 2024 года. Им выдвигают обвинения в «соучастии во владении, распространении, предложении или предоставлении доступа к порнографическим материалам в составе организованной группы».