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17:58, 28 августа 2024Россия

В России отреагировали на объявление в розыск брата Дурова во Франции

Сенатор Карасин надеется, что Запад не сделает из дела Дуровых провокацию
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам надеется, что Запад не будет использовать дело основателей Telegram Павла и Николая Дуровых, чтобы устроить антироссийскую провокацию. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на объявление в розыск во Франции брата задержанного бизнесмена российского происхождения.

«Самое главное, чтобы французы и стоящие за ними англосаксы не превратили это в большую антироссийскую провокацию. Все остальное будем слушать, анализировать, делать выводы», — сказал сенатор.

Как сообщило издание Politico, французские власти выдали ордер на арест главы Telegram, а также его брата Николая в марте 2024 года. Им выдвигают обвинения в «соучастии во владении, распространении, предложении или предоставлении доступа к порнографическим материалам в составе организованной группы».

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