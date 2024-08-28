В России отреагировали на объявление в розыск брата Дурова во Франции

Сенатор Карасин надеется, что Запад не сделает из дела Дуровых провокацию

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам надеется, что Запад не будет использовать дело основателей Telegram Павла и Николая Дуровых, чтобы устроить антироссийскую провокацию. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на объявление в розыск во Франции брата задержанного бизнесмена российского происхождения.

«Самое главное, чтобы французы и стоящие за ними англосаксы не превратили это в большую антироссийскую провокацию. Все остальное будем слушать, анализировать, делать выводы», — сказал сенатор.

Как сообщило издание Politico, французские власти выдали ордер на арест главы Telegram, а также его брата Николая в марте 2024 года. Им выдвигают обвинения в «соучастии во владении, распространении, предложении или предоставлении доступа к порнографическим материалам в составе организованной группы».