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18:11, 28 августа 2024Экономика

В России предложили запретить строить квартиры менее 35 квадратных метров

Депутат Госдумы Гусев предложил запретить строить квартиры менее 35 «квадратов»

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В России предложили запретить строить однокомнатные квартиры, площадь которых составляет менее 35 квадратных метров. С соответствующей инициативой выступил первый заместитель председателя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев, направивший обращения главе кабмина Михаилу Мишустину и министру ЖКХ Иреку Файзуллину, текст которых есть у агентства РИА Новости.

«Считаю необходимо ограничить минимальных размер однокомнатных квартир 35 квадратными метрами, двухкомнатных — 47. При этом доля однокомнатных и двухкомнатных квартир должна быть не более 50 процентов от общего числа квартир в новых многоквартирных домах», — убежден депутат. Он добавил, что для реализации данной идеи нужно внести такие корректировки в нормативные документы, чтобы проекты, которые не соответствуют параметрам площади и доли «однушек» и «двушек», не были согласованы.

Гусев также раскритиковал застройщиков, которые «повадились» снижать площадь жилья, отметив, что недвижимость метражом менее 28 «квадратов» подходит лишь для одиноких граждан или семей без детей. Парламентарий подчеркнул, что такие меры не мотивируют заводить детей. «Грамотная градостроительная политика — один из важных факторов решения демографической ситуации в стране. Дайте людям нормальные квартиры, и ситуация с рождаемостью улучшится», — заключил автор инициативы.

Днем ранее стало известно, что бесхозные доли в квартирах россиян предложили передавать соседям.

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      Полина Кислицына
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