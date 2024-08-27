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20:00, 27 августа 2024Экономика

Предложено новое решение проблемы с бесхозными долями в квартирах

Бесхозные доли в квартирах предложили отдавать соседям

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Бесхозные доли в квартирах предложили передавать соседям. С соответствующей инициативой выступил депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь, пишет «Парламентская газета».

По его словам, единообразной практики наследования выморочного имущества в стране нет. Если наследовать недвижимость некому, такая жилплощадь по закону выставляется государством на торги либо предоставляется в аренду по условиям соцнайма. В случае с долей, однако, такой механизм трудновыполним. Владельцы других долей могут получить выморочную в собственность лишь спустя 15 лет пользования по принципу «приобретательной давности» с условием оплаты счетов за содержание и коммуналку.

Иной выход из ситуации предложил парламентарий. «В случае с долями такое развитие событий создает сложности и государству, которое не может эффективно пользоваться и распоряжаться такими долями, и сособственникам, которые лишаются возможности эффективно распоряжаться и пользоваться своими долями. В такой ситуации имущество де-факто как единый объект собственности исключается на неопределенный срок из гражданского оборота, государство теряет налоговые поступления и вынуждено нести расходы на содержание недвижимости, эффективно распорядиться которой не в состоянии», — высказался Рябоконь. По его мнению, статус выморочного имущества создан именно для того, чтобы сократить количество бесхозного жилья в стране и продуктивно его использовать.

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Разработанный петербургским депутатом проект может дополнить статью 1145 Гражданского кодекса. Кроме того, в нем предусмотрена защита от действий мошенников. Для этого потенциальный будущий собственник должен будет доказать непрерывное владение выморочной долей в течение не менее пяти лет. Обсуждается, как уточнил Рябоконь, и срок в три года.

Ранее хабаровским аферистам удалось завладеть семью выморочными квартирами. Банда состояла из уборщицы, автомеханика и безработного рецидивиста. Три года они успешно доказывали право на наследство, используя фальшивые паспорта и подставных лиц в суде.

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