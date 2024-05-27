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16:16, 27 мая 2024Экономика

Российские аферисты завладели семью выморочными квартирами

В Хабаровске группа аферистов присвоила семь квартир, оставшихся без наследников

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Хабаровске группа мошенников присвоила семь квартир, прикинувшись наследниками. Детали произошедшего приводит пресс-служба регионального управления МВД.

Банда состояла из уборщицы, автомеханика и безработного рецидивиста из Краснодарского края. В течение трех лет аферисты забирали себе чужое выморочное жилье, используя фальшивые паспорта и подставных лиц в суде. Один из злоумышленников имел юридическое образование и готовил иски.

Заведено уголовное дело. На момент поимки общий ущерб, причиненный преступниками, составил 15 миллионов рублей. Им грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, при обыске полиция обнаружила у одного из фигурантов дела наркотики.

Пожилая жительница Татарстана, сама ставшая жертвой мошенников, не зная того, заманила в их сети другую пенсионерку. Для этого она улетела в Новосибирск и рассказала о собственном опыте «спасения» квартиры.

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      Виктория Клабукова
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