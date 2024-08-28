«Известия»: в России призвали ввести маркировку чая

В России предложили ввести маркировку чая после случаев с выявления пестицидов в продукции крупных производителей. Об этом сообщают «Известия».

В «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ) считают, что маркировка поможет держать на контроле качество товара и оперативно выявлять на кассах фальсификат, а также иную опасную для потребителей продукцию. Инициативу уже поддержали в комитете Госдумы по охране здоровья.

По словам главы ОПИ Олега Павлова, ситуация не может быть признана допустимой и требует принятия ряда неотложных мер. Соответствующие предложения он направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, первого вице-премьера Дениса Мантурова и в Минпромторг.

В свою очередь, глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что не видит целесообразности во введении маркировки. По словам специалиста, это обусловлен тем, что отечественный чайный рынок уже давно стал одним из самых прослеживаемых — 95 процентов продукции выпускается на фабриках, расположенных на территории России. Он напомнил, что предприятия находятся «под пристальным контролем компетентных ведомств».

Ранее стало известно, что с января по июль 2024 года поставки китайского чая в Россию выросли на 17 процентов и оцениваются в 32,804 миллиона долларов.

