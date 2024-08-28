В России резко вырос один из видов аренды жилья

ЦИАН: владельцы новостроек стали чаще сдавать квартиры в посуточную аренду

В последнем месяце лета россияне, купившие квартиры в новостройках, стали чаще сдавать их в посуточную аренду. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ЦИАН.

Оказалось, что в городах-миллионниках такие квартиры заняли 35 процентов от общего количества предложений на рынке посуточной аренды. Если сравнивать с августом 2021 года, то это значение выросло на 14 процентных пунктов. Каждая третья квартира на данном рынке сдается в доме, который возвели начиная с 2015 года.

Среди городов-миллионников в Краснодаре зафиксирована наибольшая (75 процентов) доля объявлений о посуточной аренде в недавних новостройках. На втором месте Ростов-на-Дону, где этот показатель составляет 61 процент. Следом идет Пермь с 52 процентами. При этом столица России оказалась единственным крупным городом, где за последние несколько лет доля квартир для посуточной аренды в новостройках снизилась. Соответствующий показатель опустился на три процентных пункта, до 25 процентов.

Что касается элитного жилья, то стоимость его аренды в июле 2024 года побила исторический рекорд. Квадратный метр подорожал до 2980 рублей, или почти на 40 процентов, если сравнивать с седьмым месяцем 2023 года. Спрос на аренду высокобюджетных квартир увеличился почти на 50 процентов.